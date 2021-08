SOCIAL | Carpi fuori dalla Serie C. Il messaggio del Mister Siviglia: “In bocca al lupo ragazzi. Per me è stato un privilegio” – FOTO

Biancorossi fuori dal calcio professionistico dopo la sentenza del TAR del Lazio. Sarà Bellelli a scegliere chi dovrà ripartire, D o Eccellenza.

Il tecnico Sebastiano Siviglia, scrive un post su Instagram, pubblicandolo sul proprio profilo social: “In questi momenti di sconforto non ci sono parole giuste per esprimere il proprio sentimento. Ognuno di noi, a proprio modo, cercherà di metabolizzare questo inaspettato dramma sportivo. Il mio pensiero e la mia gratitudine va a tutte le persone presenti nel gruppo Carpi. Grazie per avermi accolto! È stato un privilegio condividere questa breve parentesi professionale.

Un pensiero al gruppo squadra: nonostante le comprensibili difficoltà siete stati fantastici per impegno, dedizione e disponibilità. Grazie di cuore da parte di tutto lo staff.

Con la sentenza del TAR avete constatato sulla vostra pelle che il calcio è gioia, ma anche sofferenza e delusione. La vita è un viaggio a senso unico, a volte bisogna essere forti e accettare di lasciare alle nostre spalle cose che non avremmo mai immaginato di lasciare.

Fate tesoro di questa esperienza al Carpi. Quando andate in giro con le vostre nuove maglie fatene una questione di sopravvivenza (calcistica). Chi si batte per sopravvivere avrà sempre una nuova opportunità per tornare a essere felice.

Vi voglio bene ragazzi, un grande in bocca al lupo per il vostro futuro.

Un enorme abbraccio, il mister “

