SOCIAL | L’account ufficiale dell’Europa League ricorda il record di Immobile con la maglia della Lazio – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La nuova Lazio targata Maurizio Sarri si prepara a vivere la nuova stagione pronta a stravolgere tutto quello che è stato fatto negli ultimi cinque anni con nuovo modulo, nuova chiave tattica, nuove direttive e tanto altro. Presto riparte la Serie A e con lei anche l’Europa League, competizione alla quale parteciperanno i biancocelesti. Infatti il profilo ufficiale della competizione europea ha intanto voluto ricordare il record di Ciro Immobile con la maglia della Lazio: 150 gol in 219 gare. Il bomber biancoceleste è pronto per la nuova stagione per abbattere nuovi record.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: