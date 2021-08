SOCIAL | Milinkovic ricorda il suo approdo alla Lazio: “Sei anni fa sceglievo l’aquila sul petto” – FOTO

Il 6 agosto di sei anni fa Sergej Milinkovic Savic diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il Sergente è entrato di diritto nel cuore dei biancocelesti per il suo carisma, la sua grinta ad ogni partita e il suo sempre dichiarato amore per questi colori. Proprio Milinkovic, in occasione del suo anniversario alla Lazio, ha condiviso su instagram una foto che lo ritrae nel primo anno della sua avventura nella Capitale: “6 anni fa sceglievo di mettere l’Aquila sul petto. Buon anniversario S.S. Lazio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)





