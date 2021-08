SOCIAL | Nuovo acquisto in casa Lazio Women, ecco Ella Mastroantonio – FOTO

Si muove ancora qualcosa in casa Lazio Women. Un nuovo acquisto per la squadra di coach Carolina Morace, si tratta dell’australiana Ella Mastrantonio centrocampista del Bristol City. Giocatrice che ha espresso la sua gioia tramite il suo profilo Twitter: “Così felice di aver firmato per la S.S. Lazio. Molto orgogliosa di essere in un club così prestigioso nel calcio mondiale con così tanta storia! CmonEagles”.

So happy to have signed for @OfficialSSLazio. Very proud to be at such a prestigious club in world football with so much history! #CmonEagles🦅 pic.twitter.com/vFzuJL8myZ

— Ella Mastrantonio (@Ella_Mas11) August 5, 2021