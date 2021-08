TMW | Lazio, definita la gerarchia dei capitani: fascia a Ciro, scelti i due vice

C’era qualche dubbio, è volato via quando Milinkovic, capitano in partenza nell’amichevole della Lazio contro il Meppen, ha ceduto la fascia a Immobile, subentrato a inizio ripresa. Ecco che dunque, dopo gli addii di Lulic e Parolo, si ricompongono le nuove gerarchie nello spogliatoio biancoceleste. Immobile, neo campione d’Europa e già leader senza fascia negli anni scorsi, ha definitivamente ricevuto i gradi da capitano. Fondamentale in campo, è un punto di riferimento per il mondo Lazio anche all’esterno del rettangolo di gioco. Si fa volere bene da tutti, Ciro, che appena è rientrato dalle vacanze post Europeo ha portato a cena lo staff medico e organizzativo (magazzinieri e collaboratori) per festeggiare con loro il trionfo azzurro. D’ora in poi avrà anche il peso della fascia, indossata per la verità molte volte anche durante la scorsa stagione. Il suo vice sarà Milinkovic, il Sergente, che in realtà è arrivato alla Lazio un anno prima di Ciro (2015). Qualcuno ipotizzava che volesse la fascia il gigante serbo, ma mercoledì ha dato ulteriore prova della sua professionalità e disponibilità. Dietro loro c’è Lucas Leiva: il brasiliano di esperienza ne ha da vendere, visto il suo prestigioso passato al Liverpool e con la Selecao, e sarà perno centrale nella nuova creatura di Sarri.

Capitolo a parte per Stefan Radu. Per anzianità, la fascia spetterebbe a lui, ormai a Formello da 13 anni (era il gennaio del 2008). Ma il difensore romeno di 34 anni per sua scelta – soprattutto dopo la travagliata estate scorsa in cui ci poteva essere il divorzio – ha deciso di chiamarsi fuori e di continuare a giocare senza pensare alla gerarchia dei capitani. Non vuole entrarci anche se, nello spogliatoio, è uno dei leader indiscussi. Non a caso viene chiamato ‘boss‘ da tutti: d’altronde lo si può essere anche senza C sul braccio.

