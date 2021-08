AMICHEVOLE | LIVE Twente-Lazio 0-1 (3′ Immobile)

Ultima amichevole per la Lazio durante il ritiro di Marienfeld. Biancocelesti in terra olandese per disputare il match contro il Twente. Sarri vuole vedere qualcosa di nuovo rispetto all’ultima gara contro il Mappen. Di seguito il LIVE del Match.

71′ – Altri cambio per Maurizio Sarri: fuori Ciro Immobile e Francesco Acerbi dentro la ‘Pantera’ Felipe Caicedo e Stefan Radu.

64′ – Gioco fermo, a terra un giocatore del Twente per uno scontro di gioco nella trequarti biancoceleste.

60′ – Un’ora di gioco e cambi per la Lazio. Escono Luiz Felipe, Lazzari e Raul Moro ed entrano Patric, Marusic e Correa.

52′ – Poca lucidità in fase di impostazione da parte della Lazio con Acerbi che sbaglia il passaggio e favorisce l’attacco rosso. Biancocelesti un po’ distratti, per fortuna il Twente non concretizza.

47′ – Si vede subito il Twente con un tentativo di tiro a giro non buono però. Palla alta che non mette pressione a Reina.

46′ – SI RIPARTE! Squadre nuovamente in campo, ecco come si schiera la Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, André Anderson; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro

45′ – DUPLICE FISCHIO! Squadre che rientrano nello spogliatoio, con i biancocelesti in vantaggio grazie alla rete del solito Ciro Immobile.

44′ – Lancio lungo di Acerbi che trova bene Immobile, che però non riesce ad agganciare bene e non soprende Unnerstall.

40′ – Cresce il Twente che si fa vedere di più in area biancoceleste, attenta la difesa di Maurizio Sarri che chiude bene su ogni pallone.

31′ – Serie di finte per Raul Moro che da posizione defilata fa perdere il passo alla difesa rossa e tira potente. Unnerstall si ritrova il pallone tra le mani e salva il Twente dal gol del raddoppio.

28′ – Come duettano bene Immobile e Milinkovic! Serie di passaggi ravvicinati quasi nei pressi dell’area di rigore. Il serbo manca l’appuntamento con il gol a causa della buona uscita del portiere avversario.

25′ – Si distrae Luiz Felipe che per un attimo perde l’attaccante rosso, ma poi in velocità recupera e con un’ottima scivolata si fa perdonare interrompendo la percussione offensiva avversaria.

20′ – Si fa vedere un po’ anche il Twente con un tiro dalla distanza di Zerrouki. Pallone altissimo che non mette paura a Pepe Reina.

12′ – Fa tutto da solo Sergej Milinkovic-Savic che riceve il pallone se lo alza e calcia dalla distanza. Palla di poco fuori a fil di palo.

5′ – Non ci crede Raul Moro che viene lanciato in porta a tu per tu con il portiere, ma non riesce ad agganciare il pallone. Buona Lazio in questi primi minuti

3′ – GOOOOOL! Apre subito le danze la Lazio con la rete di Ciro Immobile pescato da Milinkovic che accarezza con la suola e poi manda in porta il bomber biancoceleste

1′ – PARTITI! Inizia Twente-Lazio

