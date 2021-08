CdS | Attesa Lazio, altro vertice Sarri-Lotito

Mancano due settimane all’inizio del campionato (con l’Empoli il 21) e meno di un mese alla fine del calciomercato. Lotito si trova a Roma e nelle prossime ore si confronterà con Sarri per tirare le somme dopo la preparazione pre-campionato. Il mercato è bloccato dall’indice di liquidità, non sono stati depositati i contratti di Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic, Romero e il rinnovo di Radu: se la situazione non si sblocca, non potranno essere impiegati in campionato. Anche i giocatori rientrati da Salerno, circa una decina, appesantiscono l’indice di liquidità: se si riuscissero a piazzare, rientrerebbero tra i 7 e i 10 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, dovranno lasciare la Lazio uno tra Caicedo e Muriqi, Patric e forse Vavro. Sul Panterone ci sono Fenerbahce, Atalanta e Inter; per Muriqi sono stati registrati sondaggi dall’Eintracht Francoforte, Borussia Moenchengladbach e Valencia. Nel complesso, Sarri preferirebbe tenere Patric piuttosto che Vavro e Fares al posto di Kamenovic come riserva di Hysaj. Per quanto riguarda la grana Correa, fino a ieri non sono arrivate offerte convincenti e si sa che Lotito non è abituato a svendere. Sarri aspetta almeno un’altra ala offensiva, nel frattempo è stato bloccato Basic dal Bordeaux, su cui però è piombata anche l’Atalanta. Ramadani ha proposto Kostic, ma c’è il problema degli extracomunitari: Tare, quindi, tiene calde le opzioni alternative, su tutti Brekalo del Wolfsburg e Januzaj del Real Sociedad.

