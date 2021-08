CdS | “Kamenovic resterà alla Lazio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’ex attaccante serbo Kezman, agente di Dimitrije Kamenovic, è intervenuto per togliere tutti i dubbi relativi al futuro del suo assistito: il difensore sembrerebbe, infatti, essere l’extracomunitario destinato a lasciare libero lo slot per permettere il tesseramento di Kostic. “Kamenovic resterà al 100% alla Lazio. E’ giovane e crescerà, ha prospettiva, è il capitano dell’Under21 serba. Sono arrivate tante richieste e non è vero che fosse stato preso a gennaio. Il contratto lo abbiamo firmato a luglio. Giocherà a Roma nella prossima stagione”, puntualizza Kezman “noi non abbiamo ricevuto segnali diversi dalla Lazio”. Il procuratore ha già portato alla Lazio giocatori come Milinkovic e Marusic, si sa che agli stranieri serve tempo, specialmente se giovani. Kamenovic ha firmato un quinquennale e per il suo cartellino verranno versati 2,5 milioni al Cukaricki, club dove è cresciuto. Venne paragonato a Kolarov e descritto come un difensore adatto al 3-5-2, ma Sarri lo ha inquadrato come possibile terzino nel suo 4-3-3, in alternativa a Fares e Hysaj. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: