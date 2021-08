Diego Milito: “La Lazio di Inzaghi mi piaceva, scelto perché gioca un calcio simile a Conte. Su Sarri…”

Intervistato in esclusiva da SportWeek, l’ex attaccante dell’Inter del triplete Diego Milito ha parlato della nuova Inter che sta nascendo, analizzando tra i vari temi l’arrivo di Simone Inzaghi, con un occhio anche alle favorite per la prossima stagione. Ecco le parole dell’ex attaccante argentino: “Con l’addio di Conte l’Inter perde la continuità in un progetto vincente. Antonio aveva restituito mentalità da primi della classe, dopo due anni i giocatori ne conoscevano metodi e carattere. Ora si riparte daccapo, c’è il rischio di perdere qualcosa all’inizio, ma la Lazio di Inzaghi mi piaceva e credo che il nuovo tecnico sia stato scelto perché gioca un calcio simile a quello di Conte, un 3-5-2 con più palleggio. L’Inter, però, da campione d’Italia resta la favorita.

La Juve sarà un rivale durissimo ancora di più con il ritorno di Allegri. Il Milan riparte dal secondo posto, l’Atalanta ha gioco collaudato e entusiasmo. Poi ci sono la Lazio di Sarri e il Napoli che in Spalletti trova un allenatore che vuole tornare protagonista. E non dimentico la Fiorentina di Italiano, col quale ho giocato al Genoa: il suo Spezia era aggressivo e veloce. Sono curioso di vederlo in un club con maggiori ambizioni”.

