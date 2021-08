GdS | La Lazio prepara il dopo Correa: scatta il pressing su Kostic

La Lazio va in pressing su Kostic, tornato in pole per la fascia sinistra d’attacco. Con la cessione di Correa si sbloccherebbe l’indice di liquidità e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, con soli 15 milioni ci si potrebbe assicurare il giocatore serbo: l’Eintracht aveva fatto una prima valutazione di 30 milioni, scesi poi a 20, ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto si può chiudere a 15. Andrebbe a fare il titolare nella formazione di Sarri, essendo dotato di corsa e fantasia. E’ anche uomo assist: 17 passaggi-gol per i compagni nell’ultima Bundesliga, per un totale che nel campionato tedesco lo ha condotto a quota 59; potrebbe essere molto d’aiuto per Ciro Immobile.

