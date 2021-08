Il Tempo | Attesa Correa, Sarri spera

A meno di un mese dalla fine del calciomercato, il Tucu pare essere il calciatore più sacrificabile. Lo stesso Sarri, durante la conferenza stampa di presentazione, confermò la volontà di Correa di andare via. Secondo quanto riporta Il Tempo, la volontà dell’argentino sarebbe di rimanere in Italia, con l’Inter pronta a fare un’offerta non appena avrà incassato dalla cessione di Lukaku; nel frattempo, l’Everton ha offerto 20 milioni, ma Lotito si aspettava di più. Sempre per quanto riguarda la Premier League, ci sarebbero anche Aston Villa (ha appena incassato 100 milioni di sterline per la cessione di Grealish al Manchester City) e il Tottenham. In caso di cessione di Correa, si andrebbe a prendere Kostic, ma essendo extracomunitario bisognerebbe liberare uno slot: il sacrificabile in questo senso sembrerebbe Kamenovic, la cui ufficializzazione manca ancora a causa dell’indice di liquidità, quindi potrebbe saltare il suo tesseramento. Lo stesso discorso va fatto per Hudson-Odoi del Chelsea, che potrebbe arrivare in prestito secco. In alternativa, Tare segue Callejon, Shaqiri e Januzaj. L’unico acquisto certo pare quello di Basic dal Bordeaux, che si aggregherà alla squadra non appena risolta la questione dell’indice di liquidità. In uscita bisogna monitorare anche Caicedo, valutato circa 7 milioni.

