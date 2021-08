Lazio, oggi amichevole col Twente

Mancano 15 giorni alla prima di campionato e oggi ci sarà la prima amichevole “da grandi” in casa del Twente, in Olanda, alle 19.30 e sarà visibile su Lazio Style Channel e Sky Sport Calcio. Come ricorda tuttomercatoweb, gli ultimi due test con Padova e Keppen (terza serie tedesca) hanno lasciato un po’ desiderare: sono finiti entrambi 1-1 e con prestazioni sottotono. Il giro palla e le posizioni da tenere in campo sono assolutamente da migliorare, lo staff però è soddisfatto di come la squadra, in fase di non possesso, abbia imparato ad attaccare in avanti, portando la linea difensiva a centrocampo. Oggi si attendono risposte dal campo.

