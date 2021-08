SOCIAL | Gli speciali auguri della Lazio eSports a Cataldi: “Serviva tempo per replicare quella punizione lì” – VIDEO

Ieri è stato il compleanno del centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi, che ha compiuto 27 anni. In serata sono arrivati i particolari auguri da parte della Lazio eSports: in serata appunto, perché come spiegato attraverso il profilo Twitter ufficiale, ci è voluto del tempo per replicare la celebre punizione che Cataldi realizzo in Supercoppa italiana contro la Juventus. Ecco il tweet: “Scusa Danilo, volevamo farti gli auguri questa mattina ma serviva tempo per replicare alla perfezione proprio quella punizione lì“.

Scusa @CataldiDanilo, volevamo farti gli auguri questa mattina ma serviva tempo per replicare alla perfezione proprio quella punizione lì 🏆🖼#CMonEagles 🦅 #esports pic.twitter.com/3FIC1bKxja — S.S. Lazio eSports (@SSLazioeSports) August 6, 2021

