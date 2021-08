Tokyo2020, il Brasile conquista la medaglia d’oro nel calcio: Lucas Leiva si complimenta | FOTO

Alle Olimpiadi di Tokyo2020 è stato il Brasile ad aggiudicarsi la medaglia d’oro nel calcio: battuta la Spagna 2-1 dopo i tempi supplementari. Seconda medaglia d’oro consecutiva nel calcio dopo le Olimpiadi di Rio 2016. Medaglia d’argento dunque per la Spagna, bronzo per il Messico. Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, si è complimentato con i Campioni Olimpici per il successo ottenuto: attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il brasiliano ha pubblicato una foto, accompagnata dal messaggio: “Congratulazioni Brasile!”.

