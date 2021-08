Tuttosport | Lazio, se vende arriva Kostic

La missione di Tare è sbloccare l’indice di liquidità e provare a completare la rosa; il problema è che i giorni passano e gli esuberi rimangono sempre lì, impedendo anche le ufficializzazioni di Felipe Anderson, Romero, Hysaj e Kamenovic. Quest’ultimo pare non aver convinto Sarri e secondo Tuttosport potrebbe essere uno dei potenziali partenti: era stato preso per Inzaghi, ma ora con Sarri il modulo (4-3-3) non gli permette di esprimersi al meglio come terzino. Se si riuscisse a cederlo si libererebbe uno slot per extracomunitari, che potrebbe essere occupato da Kostic dell’Eintracht, in attesa da tempo a causa della situazione Correa: l’argentino dovrebbe essere venduto per far posto al serbo; al contrario, se dovesse rimanere, l’unico acquisto potrebbe essere solo Basic dal Bordeaux e magari Hudson-Odoi del Chelsea in prestito secco.

