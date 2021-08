8 agosto 2009 – La Lazio conquista la terza Supercoppa Italiana della sua storia

Bastano quattro minuti per scrivere la storia ed affossare l’Inter di Mourinho che qualche mese dopo vincerà tutto tra Italia ed Europa. Alla Lazio sono sufficienti così due lampi, il primo di Matuzalem (di faccia dopo una respinta di Julio Cesar) e di Rocchi (splendido pallonetto da fuori) per alzare a Pechino la terza Supercoppa Italiana della sua storia, la prima della gestione Lotito. Un successo indelebile nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti che chiuso un ciclo magico aperto qualche mese prima con il trionfo in Coppa Italia con la Sampdoria.

