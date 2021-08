CdS | Lazio, possibile nuovo test il 14 agosto

L’amichevole di ieri sera a Enschede potrebbe non essere l’ultima del precampionato della Lazio che, prima del debutto in campionato di sabato 21 agosto contro l’Empoli, avrà ancora quasi due settimane per lavorare. Così, per arrivare al massimo allo star della nuova Serie A, come riportato da Il Corriere dello Sport, la società capitolina starebbe cercando di fissare un’ulteriore test amichevole sabato 14 agosto contro un avversario ancora non noto.

