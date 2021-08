CdS | Lazio, un lampo di Immobile nel cantiere di Sarri

La Lazio chiude la seconda fase di preparazione precampionato battendo in amichevoli gli olandesi del Twente grazie ad un diagonale in apertura di Ciro Immobile innescato alla perfezione da Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio di Maurizio Sarri, ancora in via di costruzione, è riuscita ad esprimere il calcio del tecnico toscano solamente nella prima mezzora arretrando poi il baricentro con tanti alti e alcuni bassi. Tra i migliori indubbiamente spicca il Sergente Milinkovic-Savic, l’unico in campo novanta minuti, e il centrocampista ivoriano Akpa-Akpro in ascesa nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Lo riporta Il Corriere dello Sport

