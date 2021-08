CdS | Lotito aspetta Sarri: atteso tra oggi e domani il colloquio

L’esordio in campionato si avvicina e il mercato della Lazio rimane bloccato dall’indice di liquidità. Come riportato da Il Corriere dello Sport, a breve è atteso un nuovo incontro tra Maurizio Sarri e il presidente Lotito, dopo quello andato in scena prima della partenza per la Germania, così da capire la situazione sul mercato. La Lazio attende di definire al più presto la situazione dei nuovi arrivati con il numero uno laziale certo di sbloccare il mercato in uscita a breve. La Federazione ha bloccato, in attesa che si definisca la situazione del trust, il rinnovo dei prestiti con la Salernitana e intorno a Correa non si è mosso molto. Luiz Felipe, infine, è in scadenza nel 2022: Sarri lo considera nel progetto e ha un’idea di rinnovare, ma il tutto è legato alla situazione del mercato.

