CdS | Si ferma Luis Alberto, ma sono noie muscolari

Niente paura in casa Lazio dopo l’assenza sia dal campo che dalla panchina di Luis Alberto che ha vissuto l’amichevole con il Twente semplicemente dalla tribuna. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, lo spagnolo infatti non ha preso parte alla sfida di ieri semplicemente per un fastidio muscolare così come accaduto a Cataldi, rimasto fuori dalle rotazioni di ieri sera. I due si sottoporranno ad esami nel corso dei prossimi giorni per essere valutati in vista dell’esordio di Empoli, mentre si esclude sul nascere un possibile nuovo mal di mancia del Mago.

