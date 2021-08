GdS | Crespo: “Sarri è garanzia di bel gioco. La Lazio segnerà tanti gol”

Meno di due settimane e la Lazio di Maurizio Sarri potrà finalmente esordire in una Serie A completamente rivoluzionata a livello di panchine. Del campionato che verrà e del futuro dei biancocelesti, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex attaccante biancoceleste Hernan Crespo che ha speso parole di stima per il tecnico toscano, definito come un allenatore che fa dell’organizzazione e del bel gioco le sue caratteristiche principali. L’ex bomber argentino ha poi continuato dichiarando come la Lazio saprà aspettare il nuovo gioco di Sarri e alla fine potrà raccogliere i frutti. Il primo su tutti, quello dei tanti gol sempre messi a segno dalle formazioni allenate dal nuovo tecnico dei capitolini.

