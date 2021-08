GdS | Inter, pronto l’assalto a Correa e Dzeko per il dopo Lukaku

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sono giorni infiniti per il mercato dell’Inter che a breve potrebbe lasciare Milano per accasarsi al Chelsea. I nerazzurri, in caso di cessione del belga, sarebbero pronti a virare su nomi altisonanti della Serie A, da Zapata dell’Atalanta a Vlahovic della Fiorentina passando per Dzeko della Roma che, secondo La Gazzetta dello Sport, al momento merita una posizione di primo piano. Seguendo quest’ultimo scenario, inoltre, i nerazzurri potrebbero poi dare l’assalto anche al secondo attaccante per Simone Inzaghi che per caratteristiche potrebbe corrispondere al Tucu Correa, con una pista di mercato però ancora da scoprire.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: