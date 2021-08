Igli Tare a cuore aperto: “Fiero di aver realizzato il sogno che avevo da bambino. Noi albanesi amiamo l’Italia”

Nel pomeriggio è andato in onda su Rai 3 uno speciale dedicato al rapporto tra il popolo albanese e l’Italia, in occasione dei 30 anni dall’approdo nella penisola della nave Vlora. Tra gli ospiti anche l’ex calciatore e attuale ds della Lazio Igli Tare che ha raccontato la sua storia.

“Sono nato e cresciuto a Valona, città meravigliosa dell’Albania. Ho dei bellissimi ricordi e lì è nato anche il mio sogno di giocare un giorno nel campionato italiano e alla fine sono riuscito a realizzarlo con grande piacere. Cittadinanza greca? All’epoca non avrei voluto prenderla ma nella gioventù c’è la voglia e la forza di provare qualcosa di nuovo, era un’avventura per tutto il nostro popolo. Mi sento felice per quello che sono diventato, l’ho sempre sognato da bambino. Lo sbarco della nave Vlora? Era l’avventura di quasi 25 mila persone di voler arrivare in Italia e cercare di trovare una vita migliore. E’ un qualcosa che ci lega molto al popolo italiano, anche loro nella storia hanno saputo cosa significa dover emigrare. L’Italia è il paese più amato , anche in Albania agli Europei tifavano tutti Italia, siamo cresciuti con la televisione e la lingua italiana. Il sogno di tutti era vivere qui”

