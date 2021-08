Il Messaggero | Lazio, capitan Immobile fa la differenza

Esordio dal primo minuto, fascia da capitano e gol vittoria per Ciro Immobile contro il Twente. Non poteva chiedere di meglio il bomber campano nel suo esordio stagionale dal primo minuto in biancoceleste in una gara, quella con gli olandesi, dove la Lazio, ancora in fase di costruzione, ha comunque disputato una buona gara soprattutto dal punto di vista difensivo. Contro un avversario probante atteso all’esordio in campionato sabato prossimo, gli uomini Sarri hanno disputato una prestazione positiva tra qualche occasione ben creata e un buon impatto sulla gara di Akpa Akpro, poi sostituito all’intervallo. Lo riporta Il Messaggero

