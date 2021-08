Pedullà sul mercato della Lazio: “Bloccate due soluzioni in entrata, ma serve una cessione prima di Ferragosto”

L’indice di liquidità blocca il mercato in entrata della Lazio che in attesa di una cessione non può rendere ufficiali i nuovi innesti consegnati a Sarri, da Hysaj a Felipe Anderson passando per Romero. A fare il punto sul mercato dei biancocelesti ci ha pensato attraverso il proprio profilo Twitter il giornalista Alfredo Pedullà che ha affermato come la Lazio abbia fermato due calciatori in entrata, ma come allo stesso tempo sia necessaria una cessione prima del 15 agosto con la situazione di Correa che vive una fase di stand-by.

