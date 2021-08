Roma, Pellegrini rischia di saltare la prima di campionato con la Fiorentina: il motivo

La Roma di Mourinho è stata sconfitta nella serata di ieri dal Betis Siviglia per 5-2, nell’amichevole andata in scena al Benito Villamarin. Una sfida che ha avuto come protagonisti i gol e le espulsioni, ben quattro in casa giallorossa compreso l’allenatore portoghese. Moltissime le proteste a seguito di un gol convalidato al Betis, a seguito del quale è stato espulso il capitano Lorenzo Pellegrini. Proprio lui sarebbe a rischio per la prima di campionato in programma contro la Fiorentina: l’arbitro potrebbe infatti squalificarlo per più giornate e non solo per un’unica gara. Dunque la squalifica a durata sarebbe da scontare in qualsiasi impegno della Roma, ma questo verrà comunque deciso dal Giudice Sportivo.

