SOCIAL | Il Tucu Correa si gode i giorni di riposo, tra mercato e campionato alle porte… – FOTO

Correa è al centro delle voci di mercato in queste ultime settimane, che si apprestano ad essere decisive per gli sviluppi in entrata e in uscita in casa Lazio. È lui l’indiziato numero uno a lasciare i biancocelesti. Una cessione la sua, che sbloccherebbe gli arrivi promessi a Maurizio Sarri. Tuttavia, il Tucu ha dimostrato professionalità ed abnegazione, svolgendo la preparazione al prossimo campionato nel migliore dei modi. Adesso l’argentino si gode i gironi di riposo prima di ritornare in campo, per sottoporsi agli ultimi giorni di lavoro prima dell’avvio della nuova stagione.

Questa la foto da lui postata sul suo profilo Instagram ufficiale:

