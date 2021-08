SOCIAL | La Lazio e la Serie A ricordano l’anniversario della Supercoppa Italiana 2009 – FOTO & VIDEO

L’8 agosto 2009, un giorno indimenticabile nel cuore di tutto il popolo laziale che dodici anni conquistò la terza Supercoppa Italiana. L’importanza del successo, arrivato contro la grande Inter di Jose Mourinho capace di vincere tutto nella stagione che stava per iniziare, colora di magnifico il trionfo della Lazio a Pechino che dopo una sofferenza infinita poterono festeggiare grazie ai gol di Matuzalem e Rocchi. Una vittoria storica per i capitolini, ricordata via social anche dall’account ufficiale della Lega Serie A.

🗓 ON THIS DAY 🗓⁰

📌 8 agosto 2009 📌

La @OfficialSSLazio si aggiudica per la terza volta nella sua storia la Supercoppa Italiana.#WeAreCalcio #Supercoppa pic.twitter.com/fOh0yEMmjd — Lega Serie A (@SerieA) August 8, 2021

Anche il club biancoceleste, poco dopo, ha voluto ricordare attraverso i propri canali social l’anniversario della Supercoppa Italiana vinta a Pechino contro l’Inter.

