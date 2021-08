SOCIAL | Le reazioni di Luiz Felipe e Luka Romero dopo la vittoria contro il Twente – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la vittoria per 1-0 in terra d’Olanda nella amichevole estiva prima dell’inizio della nuova stagione contro il Twente, sbloccata dopo pochi minuti grazie alla rete di Ciro Immobile, non sono mancate le reazioni social dei calciatori biancocelesti. Tra questi il difensore Luiz Felipe e il baby Luka Romero, che attraverso i proprio profili Instagram hanno voluto celebrare la vittoria. Il brasiliano, schierato da Sarri titolare, ha giocato per 60 minuti. Quindici minuti invece per l’argentino, subentrato nella ripresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: