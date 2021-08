TMW – Lazio, blindato Marusic fino al 2025

Adam Marusic e la Lazio continuano a camminare insieme dopo una stagione che ha visto il montenegrino autentico protagonista. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, sarebbe stata trovata l’intesa tra l’esterno biancoceleste ed il club capitolino per un rinnovo di contratto sino al 2025 con un notevole aumento di stipendio rispetto ai 750 mila euro del precedente accordo in scadenza tra i dodici mesi. A bloccare l’annuncio del prolungamento, infine, sarebbe ancora una volta l’indice di liquidità che, una volta sistemato, darà il via alla società per depositare altri contratti in federazione.

