Buon compleanno Alessandro Murgia: l’ex Lazio spegne 25 candeline

Oggi, 9 agosto, è il compleanno di un ex calciatore della Lazio: si tratta di Alessandro Murgia, attualmente un giocatore della SPAL. L’ex centrocampista biancoceleste spegne 25 candeline. Prima di trasferirsi a Ferrara nel 2019, Murgia, nato a Roma, nel club biancoceleste trascorre i suoi primi anni nel settore giovanile, conquistando anche due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana in Primavera. Poi, passato in Prima Squadra dal 2016, tra Serie A ed Europa League, conquista anche un trofeo da protagonista: nel 2017 la Lazio alza al cielo di Roma la sua quarta Supercoppa Italiana della storia, battendo la Juventus per 3-2. Dopo il doppio vantaggio biancoceleste firmato Ciro Immobile (doppietta), i bianconeri con la doppietta di Dybala riportano il risultato in parità dopo le reti all’85° e al 91°. In pieno recupero, dopo due minuti, è proprio Alessandro Murgia a siglare la rete del definitivo 3-2, con l’Olimpico che esplode di gioia. Tanti auguri Alessandro!

