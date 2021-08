CALCIOMERCATO – Pedullà: “Lotito scende in campo per sbloccare l’indice di liquidità”

In casa Lazio si è mosso qualcosa sul mercato ma per le ufficialità si attende ancora il famoso indice di liquidità che ad oggi sta bloccando la costruzione della nuova Lazio. Da giorni si parla di ulteriori due colpi di mercato oltre Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic e Luka Romero. I nomi che circolano sono quelli di Basic e Kostic. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter il Presidente Lotito sarebbe pronto a scendere in campo per sbloccare la situazione con Kostic che vuole la Lazio e Basic che ha già detto di sì. Sono ore calde secondo l’esperto di calciomercato.

#Lotitp scende in campo per sbloccare indice di liquidità: #Kostic vuole la Lazio (il primo nome fatto, ancor prima di #Hysaj e #Felipe), Basic ha detto sì, giorni caldi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 9, 2021

