CdS | Deposito in Lega dei nuovi acquisti entro il 21, Sarri rassicurato da Lotito: “Faremo in modo che ciò accada”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sarri, rientrato dalla Germania, è stato assicurato da Lotito. La Lazio, entro sabato 21, è convinta di formalizzare le operazioni in sospeso e che turbano i pensieri del tecnico. Hysaj, Felipe Anderson, Romero, Kamenovic e anche Radu (era in scadenza, ha rinnovato) oggi non potrebbero essere utilizzati in una partita ufficiale. L’indice di liquidità negativo impone il blocco dei trasferimenti in entrata e ha impedito sinora il deposito dei nuovi acquisti in Lega. “Faremo in modo che ciò accada” ha risposto al telefono Lotito dalla sua residenza di Cortina D’Ampezzo. Dovrebbe esserci stato un altro colloquio con Sarri, appena rientrato dalla Germania e costantemente tenuto informato da Tare. La Lazio deve sbloccare il mercato in uscita per alleggerire l’indice di liquidità. Sarri attende almeno altri due o tre rinforzi. A libro paga ci sono 43 nomi. Pesano sull’indice di liquidità a meno che l’azionista di riferimento non decidesse per optare per un piccolo finanziamento ai soci, cioè un prestito (sinora ipotesi esclusa) da recuperare in qualche anno o si realizzasse (scenario probabile) una cessione significativa. Molto ruota intorno a Correa, seguito in Premier, dall’Inter e forse dal Milan. Lotito chiede 30 milioni e bonus per cederlo. Basic del Bordeaux aspetta la Lazio. Petkovic lo ha fatto debuttare in Ligue 1: interno sinistro nel 4-2-3-1. I Girondins chiedono 7 milioni più bonus. Serve un esterno mancino, forse due. Tare valuta le opzioni alterative a Kostic. Shaqiri, Januzaj, Brekalo fanno parte della lista. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: