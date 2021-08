CdS | La Lazio e Sarri aspettano il vero Felipe Anderson

Si guardava intorno cercando di capire tempi di gioco e movimenti. La partita di Felipe Anderson, sabato contro il Twente, è sembrata piena di punti interrogativi. Non ha quasi mai liberato il suo estro, quasi fosse incatenato dai pensieri e dagli automatismi non ancora assorbiti. L’unico vero spunto in velocità lo ha rifinito senza precisione. Sarri gli chiede di non tenere troppo palla, semmai di correre senza e di dettare il passaggio. Cataldi e Luis Alberto si sono fermati per noie muscolari. La Lazio anche nel ritiro di Marienfeld ha sostenuto la doppia seduta di allenamento per quattro giorni su cinque e veniva dalle tre settimane piene di preparazione ad Auronzo: logico risentirne. Sarri punta su Felipe Anderson, gli piaceva ai tempi del Napoli e lo aveva apprezzato in Inghilterra. Sul campo lo ha sempre impiegato a destra, ma il mercato è incompleto. Correa potrebbe partire e Sarri ha chiesto un esterno mancino da sistemare proprio da quella parte. Anderson, soprattutto se il Tucu venisse ceduto potrebbe traslocare sulla fascia sinistra, in un ruolo “alla Insigne”. Con Pioli giocava proprio così, l’anno dopo con Inzaghi finì a destra nel 4-3-3 e poi fuori nel 3-5-2. Sei mesi di stop e l’esplosione di Luis Alberto che gli chiusero la strada. Nell’estate 2018 la storia si era già conclusa e nessuno immaginava potesse ricominciare. Il vero Felipetto, a 28 anni compiuti ora deve sottoporsi all’esame di Sarri per diventare grande. Lo riporta il Corriere dello Sport.

