La vittoria di Akpa Akpro: resta alla Lazio

Come al solito è partito nell’incertezza, ma anche stavolta ha vinto la scommessa con se stesso. Akpa Akpro ha superato il test-Sarri, resterà alla Lazio. E la società lo ha premiato, prolungando di un anno il suo contratto (attualmente in scadenza nel 2024) e sopraattutto rinegoziando la parte economica che salirà sensibilmente. In attesa che si sblocchi la questione legata all’indice di liquidità anche il suo accordo è in stand-by. Nel corso della sua carriera l’ivoriano ha sempre sfruttato le occasioni. Lo ha fatto anche dopo quel brutto infortunio che lo ha costretto a 387 giorni di inattività. Da capitano al Tolosa alla Serie B con la Salernitana. Poi è arrivata la “promozione” nella Lazio. Quasi per caso è stato aggregato al gruppo di Inzaghi ad Auronzo di Cadore ma le sue qualità hanno colpito il tecnico. Partito fortissimo, regalandosi il gol contro il Borussia Dortmund, poi è calato alla distanza, anche perché la sua preparazione è stata frenata dalla positività al Covid. Con Sarri ha potuto lavorare al massimo sena alcun incidente di percorso. La sua permanenza era tutt’altro che scontata. Nella partita contro il Twente ha giocato un primo tempo disciplinato in cui si è messo in luce per la velocità nei recuperi del pallone e l’immediato smistamento in favore dei compagni. Ha lanciato segnali più che positivi, sta dando seguito ai buoni propositi manifestati nella prima fase di ritiro, quando si era prefissato come obiettivo di “fare meglio dello scorso anno” e “crescere sotto il punto di vista della concentrazione”. Sempre in quella circostanza aveva detto di essere affascinato dal calcio di Sarri e di essere pronto a tutto per dimostrare di poter restare. Missione compiuta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

