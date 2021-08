CdS | Lazio Primavera, venerdì il test con l’Albalonga

Riprende oggi nel Centro Sportivo di Formello la preparazione della Lazio Primavera di Alessandro Calori. La squadra ha concluso sabato sera il ritiro di dieci giorni a Celleno (provincia di Viterbo), in concomitanza con un’amichevole vinta 1-0 sull’Orvietana grazie alla rete di Schuan Muhammad, schierato esterno d’attacco nel 4-3-3 (alternato poi con un 4-2-3-1) scelto dall’allenatore dei biancocelesti. Dopo un giorno di riposo è arrivato già il momento di tornare in campo: per i ragazzi di mister Calori saranno cinque i giorni consecutivi di doppie sedute, poi il 13 il nuovo test in amichevole, stavolta ad Albano contro l’Albalonga. In questo periodo il tecnico non potrà contare su tre giocatori convocati dalle rispettive nazionali: il classe 2005 Antonio Troise, chiamato dall’Under 17, più i 2004 Fabio Ruggeri e Valerio Crespi, che invece sono in Under 18. Lo riporta il Corriere dello Sport.

