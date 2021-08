CdS | Luis Alberto, allarme rientrato: solo un affaticamento muscolare. Adekanye potrebbe operarsi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Non dovrebbe essere niente di grave, l’allarme Luis Alberto è subito rientrato. Le prime diagnosi parlano di un affaticamento muscolare in zona inguinale. Allo stato attuale nulla che possa mettere a rischio la sua presenza per la prima di campionato. Assente contro il Twente, un forfait che inizialmente aveva preoccupato per vari motivi. A fermare il Mago è stato un piccolo infortunio, che sarà valutato in questi giorni con degli esami. Ciò che emerge è che lo spagnolo domani dovrebbe essere regolarmente in campo per la ripresa degli allenamenti, pronto per rimettersi a disposizione di Sarri. Come lui anche Danilo Cataldi non ha partecipato alla sfida di sabato. Pure nel suo caso è stato un affaticamento muscolare. Il centrocampista romano è atteso di nuovo in campo domani o nella peggiore delle ipotesi nei primi giorni della settimana. Problema al menisco invece quello riscontrato da Bobby Adekanye prima del ritiro di Marienfeld. Gli esami clinici non hanno evidenziato lesioni ma potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Il ritorno in campo della squadra è previsto domani pomeriggio ore 17:45 a Formello ma non è escluso che Immobile, Acerbi e Correa possano partire già da oggi, rinunciando al giorno di riposo extra. Non c’è tempo da perdere, tra meno di due settimane inizierà ufficialmente la stagione biancoceleste con la prima di campionato a Empoli, il 21 agosto alle 20:45. Sabato prossimo dovrebbe esserci un’altra amichevole. È una richiesta di Sarri e la società sta lavorando per accontentarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: