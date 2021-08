Claudio Bellucci: “La Lazio con Sarri può fare il salto, sono curioso”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’ex calciatore Claudio Bellucci ha parlato della nuova Serie A che sta per partire a Maracanà, programma di TMW Radio. Tanti i temi affrontanti in particolare quello sulla Lazio di Maurizio Sarri, una delle realtà che più interessa per la prossima stagione.

Sarri potrà far bene alla Lazio?

“Mi incuriosisce la Lazio, così come Inter e Roma. hanno preso tre allenatori importanti. L’Inter voglio vedere come reagirà l’ambiente a questo smantellamento della squadra, più che altro dei big. E poi voglio vedere Inzaghi fuori dalla Lazio. Mi incuriosisce la Roma di Mourinho, che darà un cambio totale di mentalità. La Lazio con Sarri può fare il salto”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: