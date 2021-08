FORMELLO | Lazio, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti per continuare la preparazione

Dopo il ritiro di Auronzo di Cadore, si è chiuso anche quello in Germania a Marienfeld. Conclusa l’amichevole di sabato sera contro il Twente, vinta dalla Lazio per 0-1 grazie al gol di Ciro Immobile, la squadra biancoceleste ha fatto ritorno nella Capitale. Due giorni di riposo concessi da mister Sarri, prima di riprendere con gli allenamenti per continuare la preparazione alla nuova stagione. Seduta d’allenamento fissata per domani pomeriggio, al Centro Sportivo di Formello, alle ore 17:45.

