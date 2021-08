SOCIAL | La Lazio e Maurizio Sarri, due mesi di Sarrismo: l’omaggio del club | VIDEO

Sono passati esattamente due mesi da quel 9 giugno, una data che ha segnato una nuova pagina di storia biancoceleste: due mesi fa, Maurizio Sarri, diventava il nuovo allenatore della Lazio. Il Comandante sta lavorando con la squadra per preparare la nuova stagione, la sua prima nella Capitale. Prima in ritiro ad Auronzo di Cadore, poi a Marienfeld nel ritiro in Germania, ed ora a Roma, al Centro Sportivo di Formello. Per ricordare la giornata del 9 giugno, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto omaggiare mister Sarri con un video, per avvicinarsi sempre di più al 21 agosto, data in cui la Lazio di Sarri farà il suo debutto ufficiale, nella prima giornata di Serie A contro l’Empoli. Il video è accompagnato dalla frase: “Due mesi di SARRISMO”.

