Tiferno 1919, colpo per la porta: arriva Mattia Peruzzi dalla Lazio Primavera | FOTO

Il Tiferno 1919 piazza un ottimo colpo per la porta: come riportato dalla pagina Facebook del club che milita in Serie D, il nuovo portiere sarà Mattia Peruzzi, figlio di Angelo, in arrivo dalla Lazio Primavera.

Per commentare l’arrivo del classe 2002, il Presidente del Tiferno, Bianchi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Un gran bell’acquisto quello di Peruzzi junior…figlio di un grande campione a cui mi lega una grandissima amicizia in comune. Angelo Peruzzi ha voluto fortemente il Tiferno per suo figlio e noi ne siamo onorati”.

