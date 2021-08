CALCIOMERCATO – Inter, ecco l’offerta per Correa: 25 milioni più bonus. I Nerazzurri attendono la Lazio

Continuano le conferme in merito all’imminente passaggio del Tucu Correa all’Inter. I Nerazzurri si sarebbero fatti avanti per l’attaccante argentino dopo la partenza di Lukaku, considerato un’alternativa valida da mister a Inzaghi e dalla Società. Secondo quanto riportato dal redattore sportivo Rudy Galletti, l’Inter ha presentato la prima offerta per Correa: 25 milioni più bonus. La Lazio ci pensa, con Marotta che attende la risposta da parte di Tare. Nel frattempo la Società milanese avrebbe trovato già l’accordo per il contratto con l’agente del Tucu Alessandro Lucci.

