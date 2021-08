CdS | Cataldi, esami ok: ecco quando dovrebbe tornare in campo

Esami in Paideia ieri per Danilo Cataldi, assente come Luis Alberto dall’ultima amichevole con il Twente a causa di una affaticamento muscolare (nell’allenamento di venerdì scorso aveva ricevuto anche un colpo fortuito in partitella). Il centrocampista si è sottoposto a dei test clinici che non hanno evidenziato problematiche rilevanti, di conseguenza potrebbe tornare a disposizione di Sarri già da oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti in programma alle 17:45 (o al più tardi tra domani e dopodomani). Dipenderà dalle sensazioni dello stesso giocatore, il cui problema era apparso leggermente più fastidioso rispetto a quello che ha colpito lo spagnolo. Anche con Luis Alberto si seguirà la stessa procedura: l’affaticamento muscolare in zona inguinale dovrebbe essere già assorbito, ma l’ultima parola sarà del diretto interessato. L’allenatore conta di riaverli entrambi a disposizione il prima possibile. Restano poco meno di due settimane all’inizio del campionato e Sarri ha bisogno di lavorare con tutti gli uomini attualmente in organico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

