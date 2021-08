CdS | Il calcio di Sarri in una big arriva prima: uno studio sul rendimento del tecnico

Nella fase iniziale occorrerà un po’ di calma. Le partenze di Maurizio Sarri sono quasi sempre a diesel, hanno bisogno di raggiungere i giri giusti prima di ingranare. Chi si affida a un allenatore come lui sa che i frutti del lavoro andranno raccolti nel tempo. Serve pazienza, ma poi ci si diverte. Con la Sangiovannese, neopromossa in Serie C1 ha chiuso all’ottavo posto il campionato 2004/05, ottenendo una sola vittoria nelle prime cinque gare. L’anno successivo, alla guida del Pescara, fresco di ripescaggio in Serie B è arrivata una salvezza molto più serena (undicesimo posto), poco pronosticabile dopo la partenza complicata: un solo successo, poi un pareggio e 3 sconfitte. Sono seguiti risultati più altalenanti con Arezzo, Verona, Perugia e Grosseto ma sono tutte esperienze da subentrato. Diverso il discorso all’Alessandria in Lega Pro nel 2010/11: avvio migliore rispetto al passato (3 vittorie nelle prime 5, più un pareggio e una sconfitta). Sarri è andato così al Sorrento, in cui si è registrata la sua miglior partenza fino a quel momento: 2 successi e 3 pareggi. Dopo un pesante ko (4-0) alla 16esima però è arrivato l’esonero. Una Waterloo che ha segnato il punto di svolta della sua carriera. L’anno dopo, l’Empoli ha deciso di scommettere su quel tecnico. L’inizio della stagione 2012/13 è stato disastroso: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 5. Prima vittoria centrata alla decima. I toscani però hanno avuto pazienza, lo hanno aspettato. Per l’approdo in Serie A è stato sufficiente attendere un altro campionato, senza dover passare per i play-off. Il debutto è stato traumatico: subito 2 ko, poi 3 pareggi e infine i primi 3 punti, ma l’obiettivo salvezza è stato centrato. Il modo migliore per salutare il Castellani e trasferirsi a Napoli. Dopo una sconfitta all’esordio e 2 pareggi, il primo successo è giunto alla quarta giornata, un 5-0 rifilato proprio alla Lazio. Negli anni seguenti gli avvii di campionato sono sempre stati più slanciati e produttivi. Quando l’allenatore ha a disposizione una “fuoriserie” collaudata i risultati generalmente arrivano subito, come accaduto con il Chelsea (5 vittorie) e con la Juventus (4 vittorie e 1 pareggio). Ciò non significa che si veda subito il “sarrismo”, per quello serve calma. Anzi, “halma”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

