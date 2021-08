CdS | Lazio e Roma promuovono i vaccini per tornare in sicurezza allo stadio

“Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” è l’iniziativa di Lazio e Roma per promuovere la vaccinazione per tornare in sicurezza allo stadio. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Nello specifico per i primi 400 nella giornata del 12 agosto per i tifosi giallorossi e i primi 250 nella giornata del 13 agosto per i tifosi biancocelesti a partire dalle ore 15 prenotandosi al link regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it (Hub La Vela) chi effettuerà il vaccino presso l’Hub La Vela riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore” aggiunge. Lo riporta il Corriere dello Sport.

