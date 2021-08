CdS | Mattia Peruzzi al Tiferno, la Lazio lo aveva mollato

Anche Peruzzi junior lascia la Lazio. Questa volta non sono dimissioni. Mattia, 19 anni, ex portiere della Primavera, era svincolato. La società biancoceleste non gli ha proposto un contratto o manifestato l’intenzione di trattenerlo al termine del percorso triennale nel settore giovanile. Classe 2002, si è liberato in modo automatico alla fine della stagione, conclusa poco più di un mese fa con la retrocessione in Primavera 2. Appena 2 presenze in campionato, ma significative, nei derby con la Roma, solo in occasione del ritorno da titolare (1-1), mentre all’andata era subentrato a partita quasi finita e già persa (0-4). Una piccola consolazione per Mattia, tifosissimo laziale, che aveva trovato molto più spazio nelle stagioni precedenti con l’under 17 e 18. Continuerà il suo percorso in Serie D con il Tiferno, come ha annunciato Bianchi, presidente del club: “Un gran bell’acquisto, è figlio di un grande campione, a cui mi lega un’amicizia speciale in comune. Angelo Peruzzi ha voluto fortemente il Tiferno per Mattia e noi ne siamo onorati”. Mattia in Primavera non ha avuto grande sorte. Furlanetto era il titolare indiscusso e nel finale di stagione dopo il suo infortunio è rimasto in panchina a beneficio di Gabriel Pereira. Piena fiducia al portiere brasiliano nonostante non sia stato riscattato e sia già rientrato in Francia: l’estate scorsa era arrivato in prestito dal Monaco. Un altro Peruzzi se ne va dopo l’addio silenzioso e composto di Angelo, club manager della Lazio negli ultimi cinque anni, che ha firmato le dimissioni intorno al 20 luglio, quando la squadra biancoceleste era in ritiro ad Auronzo. Sarri lo ha chiamato due volte, provando invano a trattenerlo. Autonomia limitata, pensieri diversi sulla gestione, espressi più volte e ribaditi anche nell’ultimo colloquio con Lotito a fine campionato. Non ci sono stati segnali di cambiamento o di crescita. Con un ruolo marginale e senza la possibilità di incidere, Angelo ha deciso di lasciare, chiudendo il suo rapporto con la Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

