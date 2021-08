GdS | Amarezza Sarri, la sua Lazio è in ritardo

Un’amara sorpresa. Due mesi fa, quando venne ufficializzato il suo arrivo sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri non avrebbe mai pensato di arrivare a poco più di una settimana dal via del campionato senza vedere completato almeno il mosaico dei suoi titolari. Ostacoli imprevisti che si sono trasformati in difficoltà oggettive per il lavoro del nuovo tecnico biancoceleste. L’indice di liquidità ha bloccato il mercato della Lazio. Per definire gli arrivi si deve fare prima cassa. Il nome pesante in uscita è quello di Correa, ma l’attesa dei trenta milioni che potrebbero arrivare dalla sua partenza sta andando per le lunghe. E così per ora sono congelate le operazioni per ingaggiare Kostic e Basic. Sotto le Tre Cime di Lavaredo sono arrivati i primi rinforzi: subito Hysaj, poi Kamenovic, Felipe Anderson e Romero. Per tutti e quattro non sono stati depositati i relativi contratti causa indice di liquidità. Pertanto la Lazio è adesso più che mai un cantiere. E Sarri si è ritrovato in un tunnel imprevisto. L’impatto con l’ambiente biancoceleste ha moltiplicato l’entusiasmo, che ha acceso il suo ritorno in panchina dopo la stagione di stop seguita al divorzio della Juventus. L’ombra di Inzaghi cancellata dal suo carisma. E anche dal suo recente percorso vincente. “Mi piacerebbe partire per il ritiro con i 24 giocatori definitivi, so che nel calcio attuale è impossibile, vediamo di farlo il prima possibile…” ha detto il 9 luglio. Un mese dopo la sua carica non è stata intaccata, è subentrata solo la consapevolezza di dover affrontare più difficoltà del previsto. Sarri è stato rassicurato da Lotito, i rinforzi arriveranno appena ci sarà l’ok dell’indice di liquidità. Non si tratterà solo di Kostic e Basic, ma anche degli innesti necessari per potenziare le risorse della panchina: un altro esterno offensivo e un difensore in più. Oggi la ripresa a Formello. La sua voglia di vincere oltre il tunnel di questi giorni. Per far uscire la sua squadra dal cantiere e vederla in campo come l’ha immaginata nel momento in cui ha detto sì alla Lazio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

