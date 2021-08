Il Tempo | Rosa da sfoltire prima dei colpi finali: Sarri aspetta i tagli

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione ma in casa Lazio c’è da risolvere, e in tempi brevi, la questione esuberi. Alcuni di loro sono rimasti direttamente a Formello prima del ritiro di Auronzo di Cadore, altri dopo e altri ancora sono stati in Germania ma non hanno convinto Sarri. Tra questi Jony, Vavro, Adamonis, e con molta probabilità anche Caicedo. Il tecnico toscano vuole una sola alternativa a Immobile in attacco e per ora Muriqi sembra aver conquistato il posto. L’attaccante è stato accostato a Fenerbahce, Inter e Atalanta. Vavro e Jony invece potrebbero partire in prestito in Liga e anche Adamonis dovrà trovare una sistemazione non avendo i requisiti per essere tenuto in rosa come prodotto del vivaio (si parla di una trattativa avanzata con il Cosenza). Poi ci sono i giocatori che certamente non faranno parte della rosa dalla prossima stagione, Durmisi così come Adekanye. Per il primo ci sono stati sondaggi da Danimarca e Spagna, per il secondo è possibile un ritorno in Olanda. A loro si aggiungono Jordan Lukaku, tornato dal prestito all’Anversa, Palombi, Falbo e Rossi. Non solo, presenti anche Casasola, vicino al Frosinone, Gondo (Como), Kiyine, Maistro, André Anderson e Lombardi. Cicerelli potrebbe approdare al Parma o alla Reggina mentre Dziczek è ancora fermo dopo lo stop ricevuto per problemi cardiaci. Operazioni che non porteranno chissà quanti soldi ma sarebbero comunque utili ad allentare la morsa dell’indice di liquidità. I due colpi finali sono Toma Basic e Filip Kostic. Sarri vuole la rosa al completo il prima possibile. Lo riporta Il Tempo.

