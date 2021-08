La Repubblica | L’Inter spinge per Correa: Lotito chiede 40 milioni

Simone Inzaghi potrebbe presto riabbracciare il “suo” Correa. Per sostituire Lukaku, l’Inter sta pensando al Tucu, ma Lotito – che ne chiede 40 – dovrà accontentarsi di 30 milioni. Se l’affare si farà, alla Lazio – come attaccante esterno – arriverà Kostic. Dopo due giorni di riposo, nel tardo pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi a Formello. Basta vacanze, Empoli si avvicina: nel prossimo fine settimana, la Lazio affronterà un’ultima amichevole su esplicita volontà del tecnico. Ci sarà Correa? Questa è la domanda che tiene in scacco l’intero mondo biancoceleste. Intanto dopo Marusic è arrivato il rinnovo di Akpa Akpro fino al 2025. Da valutare le condizioni di Cataldi e Luis Alberto, entrambi out sabato. Grande festa per Immobile, tornato per la prima volta dopo il trionfo dell’Europeo nella sua Torre Annunziata: Ciro è stato festeggiato davanti al comune insieme a Irma Testa, bronzo nella boxe a Tokyo. Lo riporta La Repubblica.

