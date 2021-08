Lazio, Orsi dubbioso sul mercato: “Squadra ancora incompleta. Correa? È un’alternativa a Lautaro”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il mercato entra nella sua fase calda e la Lazio prova a rispondere presente tra entrate ed uscite. Del calciomercato dei biancocelesti e del momento dei capitolini ha parlato, ai microfoni di TWM Radio, l’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi: “Per la Lazio adesso inizia un era con la difesa a quattro, la rosa mi appare ancora incompleta. Servono esterni, uno per fascia e un sostituto di Leiva o un titolare in sua sostituzione. Forse potrebbe servire un difensore centrale. La rosa va ancora completata, dare un giudizio adesso è prematuro. Sarri è un valore aggiunto ma deve essere messo in grado di lavorare con calciatori adatti. Correa al momento sarebbe un’alternativa a Lautaro, ma i nerazzurri hanno altri calciatori, come ad esempio Sanchez. Servirà capire se ci sarà la voglia di spendere 30 milioni per Correa senza cedere i vari Vidal e quelli che hanno contratti importanti. Certamente è un pallino di Inzaghi, sa benissimo cosa può offrirgli ma non so se sia semplice prenderlo”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: